МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Решение о поддержке газопровода "Северный поток-2" уходящим правительством Германии стало шоком для Киева. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью посла Украины в ФРГ Андрея Мельника немецкому порталу RND.

Он считает, что заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, "шокировало" Киев.

"Сам "Северный поток-2" остается "ножом в спине" Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", — предупредил Мельник.

Дипломат также акцентировал внимание на том, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта, и назвал это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Из-за этого украинский "Нафтогаз" потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что "Северный поток-2" "никогда не должен вводиться в эксплуатацию", добавил Мельник.

Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до трех миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. В Германии призвали не затягивать запуск "Северного потока-2"

""Северный поток-2", пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", — подытожил дипломат.