БАКУ, 4 ноя — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в страны Европы, куда поставляется азербайджанский газ по "Южному газовому коридору", нет ценового кризиса и нет случаев замерзания от холода. Никто не хотел замерзать: Европе предсказали газовые "голодные игры"

По его словам, объем азербайджанского газа, экспортированного по проекту "Южный газовый коридор", за 10 месяцев текущего года превысил 14 миллиардов кубометров.

"С января по 31 октября 2021 года, то есть за 10 месяцев, по этому маршруту было экспортировано свыше 14 млрд кубометров азербайджанского газа в Грузию, Турцию, Италию, Грецию, Болгарию, и можно сказать, что половина этого объема была использована европейскими потребителями", — заявил Алиев в четверг, выступая на Бакинском глобальном форуме "Мир после COVID-19".

"В страны, куда поставляется азербайджанский газ, там нет ценового кризиса и нет случаев замерзания от холода. Это лишний раз говорит о том, что "Южный газовый коридор" — проект энергетической безопасности и проект, важный для всей Европы", — подчеркнул президент Азербайджана.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего началась коррекция. Тем не менее, котировки остаются высокими, а в среду стоимость фьючерсов к закрытию торгов подскочила на 17,5%, превысив 950 долларов.