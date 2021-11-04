МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга снижается на 2,7% к расчетной цене среды, до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на самом открытии торгов составила 935,6 доллара за тысячу кубометров, а к 10.16 мск снизилась до 890 долларов, что на 2,7% ниже расчетной цены среды.
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа".
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов.
https://1prime.ru/gas/20211104/835133626.html
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