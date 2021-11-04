МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга снижается на 2,7% к расчетной цене среды, до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Никто не хотел замерзать: Европе предсказали газовые "голодные игры"

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на самом открытии торгов составила 935,6 доллара за тысячу кубометров, а к 10.16 мск снизилась до 890 долларов, что на 2,7% ниже расчетной цены среды.

Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа".

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов.