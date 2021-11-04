МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьера страны Наталья Гаврилица.
"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — отметила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом.
Гаврилица подчеркнула, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.
https://1prime.ru/gas/20211104/835134143.html
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