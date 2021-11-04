МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьера страны Наталья Гаврилица. На Украине заявили о "ноже в спину" со стороны Германии

"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — отметила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом.

Гаврилица подчеркнула, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.