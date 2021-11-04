МОСКВА, 4 ноя — МОСКВА. Польский нефтегазовый концерн PGNiG следит за процессом сертификации трубопровода "Северный поток-2" и готов обратиться в суд, если интересы концерна будут нарушены. Об этом сообщил глава PGNiG Павел Маевский. На Украине заявили о "ноже в спину" со стороны Германии

Напомним, что ранее в министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости о том, что ведомство завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока-2" и представило его в Федеральное сетевое агентство. В анализе министерство пришло к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.

"Мы ждем решение Федерального сетевого агентства, и будучи стороной, мы будем оспаривать все решения, которые не соответствуют европейским правовым стандартам… Мы тоже участники этого рынка, и хотим равного отношения, мы используем все правовые пути, чтобы защитить свои права", — подчеркнул Маевский в интервью газете Financial Times.