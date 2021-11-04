МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках зависимости от "Газпрома". Об этом заявил глава польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский.

Напомним, что парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП в ситуации нехватки газа. 25 и 26 октября страна заключила контракты о пробной закупке одного миллиона кубометров газа у PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — 1,5 миллионов кубометров у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию была Россия. В итоге власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Молдавия назвала переговоры с "Газпромом" "жестокой игрой" России

Маевский заявил изданию Financial Times, что "ситуация (в Молдавии — ред.) имеет символический характер, потому что она ясно показывает, с чем Европа, которая в большой степени передает свою газовую инфраструктуру в руки России, может столкнуться".

Он подчеркнул, что "главный поставщик газа с востока жестко навязывает свои интересы. "Газпром" — не друг ЕС".

Помимо этого, Глава PGNiG добавил, что концерн при необходимости готов поставить Молдавии дополнительные объемы газа.