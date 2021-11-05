МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания руководства Молдавии о новом газовом контракте страны с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает lenta.ru. Президент Молдавии оценила новую цену на газ для страны

Сенатор заявил, что когда Россия не заключала контракт с Кишиневом — было плохо, когда заключила на приличных для Молдавии условиях — тоже. "За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", — отметил Пушков.

Недовольство сенатора вызвали слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, которая назвала переговоры с "Газпромом" жесткой игрой России в условиях кризиса на газовом рынке и аномально высоких цен на топливо.

А также высказывание президента Молдавии Майи Санду, выразившей благодарность США за помощь в преодолении газового кризиса. Она поблагодарила Соединенные Штаты за то, что они были вместе с Молдавией в период топливного кризиса, и выразила надежду на продолжение этого сотрудничества.

В конце октября "Газпром" продлил газовый контракт с "Молдовагазом" на пять лет. Как сообщили в российском газовом монополисте, газ будет поставляться в Молдавию на взаимовыгодных условиях.