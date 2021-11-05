МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам нужен газ, но регион не спешит запускать построенный еще в сентябре "Северный поток-2". Как отмечает "Российская газета", только одна новость о сроках начала его работы могла бы снизить биржевые цены на топливо, бьющие рекорды с середины лета текущего года. Италия выдаст COVID-сертификат привитым "Спутником V" после бустера

Официальная причина задержки — процедура сертификации. Реальная — проблемы с Украиной — в случае, если страна лишится транзита российского газа, она потеряет до 10% доходов бюджета (до $3 млрд). Сумма велика, но не неподъемна для западных стран.

"Проблема в том, что как только Россия начнет поставки по "Северному потоку-2", тарифы на газ в Украине начнут расти. До 2025 года не очень сильно, поскольку Москву и Киев связывает договор о прокачке газа в Европу. После этого рост возможен очень значительный. Речь идет о 4-5 млрд долларов в год. Компенсировать их также придется Евросоюзу и США, если только Украина не возобновит договор о прямых поставках газа из нашей страны", — отмечает издание.

Однако при последнем сценарии это будет означать крах политики евроинтеграции Украины, а также возвращение ее в сферу влияния России.

Сейчас Украина получает газ в результате виртуального реэкспорта: забирает российский газ из трубопровода на своей территории, платит при этом за него Польше, Словении или другому государству, которое уже рассчитывается с "Газпромом".

До текущего года такая схема была выгодна для Украины: биржевые котировки были ниже цен на газ с привязкой к нефти. Затрат на прокачку не было, так как он забирался на территории Украины. Все испортил рост биржевых цен на газ в этом году.

"Тарифы на "голубое топливо" для населения в этом году на Украине увеличились вдвое. И это притом, что реэкспорт российского газа в страну оставался виртуальным. Если Россия перестанет использовать мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, то Киеву придется покупать газ еще и с доставкой", — отмечается в статье.

Если Киев будет продолжать покупать газ у европейских трейдеров, то цена вырастет. В нее войдет, как минимум, стоимость доставки от европейского хаба, на котором будет происходить покупка, рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов добавил, что в случае прекращения реэкспорта российского газа и поставок его из других стран, цены для украинских потребителей могут вырасти еще на 5-15%.

По мнению издания это понимают и в Киеве. Не случайно, ведутся переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о возможности поставок в Украину.