МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ни у самых последовательных критиков трубопровода "Северный поток — 2" в США и Европе, настроенных заведомо антироссийски, ни у более умеренных скептиков не осталось аргументов против проекта российского "Газпрома", кроме сугубо политических, выяснил "Прайм".

ТОЛЬКО ПОЛИТИКА

На протяжении нескольких месяцев цены на природный газ на биржевых площадках Европы и Азии росли, достигая беспрецедентных высот и создавая атмосферу истерики в информационном пространстве Запада. В Берлине не смогли назвать сроки сертификации "Северного потока-2"

Эксперты и наблюдатели всех мастей приводили массу причин возникшей ситуации и сетовали по поводу отсутствия дополнительных объемов, которые мог бы предоставить Европе "Газпром", но не сделал этого.

Зачастую раздавались и более жесткие предложения. Например, в исполнении одного из наиболее влиятельных деловых интернет-изданий Bloomberg.

Заявив, что обладает документальными подтверждениями сокращения поставок газа из России в Европу, которое якобы не вызвано ничем, кроме желания оказать политическое давление на ЕС, американское СМИ сравнило "Северный поток — 2" с "аннексией" Крыма.

И это после завершения прокладки маршрута, в котором многие влиятельные политики в Европе, и в первую очередь в Германии, видят избавление от разразившегося энергетического кризиса.

Против проекта в ЕС выступает немецкая партия "зеленых" в бундестаге, изначально занявшая конфронтационную позицию по отношению к Nord Stream 2.

Но более влиятельные политические силы Германии ее в этом не поддерживают. Так, СДПГ, набравшая на последних общефедеральных выборах большинство голосов, выступает за скорейшую сертификацию и введение трубопровода в эксплуатацию. Последняя попытка запретить "Северный поток-2"

Споры в парламенте Германии вокруг "Северного потока — 2" и все связанные с ним разногласия очень выгодны Соединенным Штатам, отмечает Handelsblatt.

Немецкое издание признает, что без дешевого российского газа продукция германской промышленности сильно подорожает, что, в свою очередь, скажется на конкурентоспособности немецких товаров.

А экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль заявила журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума, что Европа могла бы избежать газового кризиса, если бы не отказалась ранее от "Южного потока".

НЕПОДЪЕМНАЯ СВОБОДА

Что же предлагают европейцам США взамен "ненужных" и даже "вредных" с их точки зрения, но таких нужных для экономики ЕС трубопроводных проектов? А то же самое, что и прежде: пресловутый "газ свободы" в виде СПГ из США, о котором тот же Bloomberg пишет, нисколько не иронизируя, как о живительном благе для европейского потребителя. Байден призвал ФРГ выполнять обещания Украине по "Северному потоку-2"

Авторитетное в серьезных деловых кругах издание забывает об одном: цены на американские объемы выросли до высот, непомерных для Европы даже с учетом резкого удорожания энергоносителя на региональной площадке TTF.

Причина проста — "глотки свободы" поступают в основном в Азию, где биржевые котировки и цены спотового рынка еще выше европейских. И вряд ли это случайно: такой перспективы опасались в Германии, когда был введен лишь первый пакет санкций Белого дома (в котором на тот момент восседал Дональд Трамп), направленных непосредственно против "Северного потока — 2".

Уже тогда было ясно, что действующие сугубо из соображений сиюминутной прибыли компании-поставщики североамериканского СПГ не станут связывать себя долгосрочными обязательствами с европейскими заказчиками, которые, в свою очередь, не пойдут ради таких договоренностей на закупки газа по завышенным ценам, не отвечающим их интересам.

"Реальных аргументов у противников проекта давно не осталось. Даже юридических", — подтверждает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Он отмечает, что заявка на проведение сертификации газопровода, которую подала Nord Stream 2 AG, полностью соответствует Третьему энергопакету.

"Остается чистая политика, — делает вывод специалист. — Думаю, будут тянуть до последнего: в начале января немцы должны вынести решение, но потом еще два месяца есть у Еврокомиссии. Потом еще продлить могут".

В самом деле, вышеупомянутый Bloomberg сообщил, что сертификация трубопровода может затянуться до начала мая 2022 года, хотя даже с учетом всех процедур процесс вполне может быть завершен на два месяца раньше.

А в наличии в Европе и США достаточно сильного антироссийского лобби, способного если не отменить проект, то хотя бы затянуть его, сомневаться не приходится.

И в условиях, когда в странах ЕС с обоснованной тревогой ожидают начала зимних холодов, неразрешенный вопрос роста поставок российского газа в Европу приобретает угрожающий оттенок.

"ТЫСЯЧА СОВЕТОВ НЕ ЗАМЕНИТ ТЫСЯЧИ ПФЕННИГОВ"

Но не только потребность в дополнительных объемах вызывает озабоченность в регионе. "Цены на газ сразу же рухнут, как только запустят "Северный поток — 2", причем даже не из-за факта поставок, — уверен Симонов. — Психологический эффект для спекулянтов будет огромным". OMV: Вторая нитка "Северного потока-2" будет заполнена до конца года

Иными словами, в скорейшем начале поставок по трубопроводу Европа заинтересована, в том числе, в связи с необычайно высокими биржевыми котировками газа.

Впрочем, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко придерживается более сдержанной оценки возможного развития событий.

"Ожидать существенного снижения спотовых цен на газ именно по факту полноценного запуска "Северного потока — 2", скорее всего, не следует. Учитывая множество ступеней согласования (и количество вовлеченных стран-интересантов), ожидаемый период начала полноценного функционирования проекта — апрель-май следующего года, когда эффект ожидания аномально холодной зимы и необходимости максимального заполнения хранилищ в Европе сойдет на нет", — рассуждает специалист.

"Следовательно, — делает вывод он, — ажиотажный разгон цен на газ временно прекратится, что может внести корректировки в конъюнктуру. Но причина корректировки будет не в начале работы трубопровода в полную силу, а в сезонном изменении объемов спроса".

Кроме того, как замечает Чередниченко, обвал цен экономически нецелесообразен для "Газпрома", а значит объем поставок с его стороны будет регулироваться таким образом, чтобы цена на поставляемый энергоноситель по возможности закрепилась на текущих уровнях — 800-900 долларов — на максимально продолжительный период времени, до того момента, пока "зеленые" инициативы Европы и США не начнут давить сформировавшийся тренд в сторону снижения котировок.

"Во вновь сложившейся с этого года конъюнктуре газового рынка следует понимать, что уровень цен на американских и азиатских торговых площадках будет в значительной степени находиться в корреляции с европейским рынком, — рассуждает специалист. — Полноценный запуск "Северного потока — 2" важен для экономики Европы и, прежде всего, ее лидера — Германии — не с точки зрения цен "в моменте", а в плане избавления от ценовых шоков".

ПРОДОЛЖАТЬ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ

Однако и с окончательным запуском "Северного потока-2" невозможно гарантировать, что проблемы у него закончатся. В Госдуме рассказали о провокации "Нафтогаза"

"Давайте не будем забывать, — говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. — Американцы с 70-х годов прошлого века старались противодействовать любым энергетическим проектам СССР и России в Европе. Воздержусь от конкретных прогнозов. Но я убежден, что будут продолжать в том же духе по мере возможности".

В самом деле, если в бундестаге политически мотивированным "зеленым" противостоят социал-демократы, то на глобальной площадке остаются достаточно активные извечные противники российских нефтегазовых проектов.

Скорее всего, эти страны пойдут в суд и будут требовать отменить сертификацию как нарушающую принцип европейской энергетической солидарности, ожидает Симонов.

"Такого нет в европейском праве, но на основе этого бреда была ограничена на 50 процентов пропускная способность трубопровода Opal. Думаю, поляки снова пойдут по этому пути", — прогнозирует он.

В самом деле, в июле Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии, пытавшейся оспорить требование ограничить на 50% мощность газопровода Opal — продолжения первого "Северного потока" по немецкой территории до границы с Чехией. На ограничении настояла Польша.

В заявлении суда говорилось, что в своем решении он исходил из "принципа энергетической солидарности".

Но если со вторым "потоком" произойдет подобная история, то политические аргументы его противников приобретут новый мощный импульс. Традиционные противники российско-европейского сотрудничества — США, Польша, Украина наряду с пресловутыми восточноевропейскими "лимитрофами" — получат ощутимый козырь в своих играх, которые не имеют никакого отношения ни к интересам России, ни к объективным интересам наиболее развитых стран Европы.

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