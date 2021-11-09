МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Прокачка природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Гемранию во вторник выросла почти в 2,5 раза, до почти 850 тысяч кубометров в час, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade. Словакия ожидает увеличения поставок газа транзитом через Украину

С 8.00 до 9.00 мск объем прокачки немного превысил 850 тысяч кубометров. В понедельник вечером после возобновления поставок прокачка колебалась в районе 330-365 тысяч кубометров.

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