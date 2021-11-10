МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию в среду утром выросла почти на четверть, до 1,1 миллиона кубометров в час, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade. Заявка на транзит газа через Украину в Словакию снова выросла

Во вторник, 9 ноября, "Газпром" уже увеличивал почти в 2,5 раза прокачку газа через "Ямал-Европу" в ФРГ — поставки выросли до 850 тысяч кубометров с 330-365 тысяч кубометров в понедельник вечером.

Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.