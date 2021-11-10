КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило пакет мер для компенсации населению повышения стоимости газа в холодный сезон, он буднт передан на утверждение в парламент республики, заявила премьер страны Наталья Гаврилица в ходе заседания правительства. В Молдавии сравнили с геноцидом рост тарифа на газ

На эти цели из бюджета с ноября 2021 года до апреля 2022 года будет выделено более 92 миллионов долларов, из них 49,8 миллиона долларов — компенсация роста тарифа на газ, 18,4 миллиона долларов — на отопление, а 29,8 миллиона долларов — на выплаты семьям.

По словам Гаврилицы, перед властями республики стоит задача максимально эффективно использовать ресурсы, чтобы помочь людям легче преодолеть кризис. Благодаря новой мере поддержки около 300 тысяч социально-уязвимых семей в Молдавии смогут получить помощь в зимний период — сумма выплат для них будет увеличена с 28,5 до 40 долларов.

"За первые 50 кубометров газа потребители будут платить 40 центов за кубометр газа вместо 60 центов, остальные 100 кубометров будут стоить 45 центов за кубометр. Компенсация роста тарифа на отопление подразумевает оплату двух третей от увеличения расходов на первую гигакалорию — максимум 26 долларов в месяц", пояснила молдавский премьер. "Молдовагаз" планирует закупать газ у России за $430 за тысячу кубов

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило поовышение тарифа на газ в республике в два раза — с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров. Такое решени было принято на основе расчетов компании "Молдовагаз".

Напомним, что 29 ноября Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в республику еще на пять лет. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.