МОСКВА, 19 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись с повышением, ранее в ходе торгов достигнув 6-недельных минимумов на сообщениях о том, что Китай готовится использовать нефть из собственных стратегических резервов. Кроме того, рынок реагировал на сообщения о том, что администрация президента США Байдена призывает других крупных потребителей нефти присоединиться к этой инициативе. Фьючерсы на газ в Европе снизились к закрытию торгов

Штаты выступили с призывом к таким странам, как Китай, Индия и Япония, задействовать свои нефтяные резервы в рамках координированных усилий по снижению цен, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

В среду поступили сообщения о том, что ранее на этой неделе в ходе виртуальной встречи Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина началось обсуждение возможного использования стратегических нефтяных резервов. В четверг Bloomberg сообщил, что Китай предпринял первые шаги по высвобождению части нефти из стратегических запасов.

"Согласованный подход, несомненно, может оказать более значительное влияние на нефтяной рынок, чем если бы США в одиночку использовали стратегические нефтяные резервы", — отметил Карстен Фритш из Commerzbank.

Тем не менее, нефтяные котировки завершили день с повышением.

"Данную ситуацию можно описать как 'продажа на слухах, покупка на фактах', и теперь следует ожидать возобновления восходящего тренда по ценам на нефть", — заявил Филип Страйбл из Blue Line Futures. – Котировки должны получить поддержку ввиду ограниченности нефтяных запасов и растущего спроса".

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на 65 центов, или на 0,8%, по 79,01 доллара за баррель. Ранее в четверг котировки достигли внутридневного минимума 77,08 доллара за баррель. Экспирация декабрьских контрактов произойдет в конце сессии пятницы.

Январские фьючерсы на нефть Brent прибавили в цене 96 центов, или 1,2%, достигнув 81,24 доллара за баррель.

Оба сорта нефти в среду закрылись на минимальных уровнях с начала октября.

Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX в четверг выросли на 0,6%, до 2,294 доллара за галлон, а контракты на печное топливо подорожали на 0,8%, до 2,384 доллара за галлон.

"Если касаться продажи (части китайских) нефтяных резервов, мы (в США) уже это делали, и это не имело особенного эффекта", – замечает Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group. Однако, если Китай будет выводить часть резервов скоординированно с США и Японией, это будет более масштабный ход, полагает аналитик.

Флинн напоминает, что за последние две недели стратегические нефтяные резервы уже заметно сократились. Так, за неделю 6-12 ноября эти резервы, согласно данным Минэнерго США, уменьшились на 3,3 млн баррелей до 606,1 млн баррелей.

"Сокращение стратегических резервов было частью заранее объявленного снижения, однако его масштаб вызывает удивление, – размышляет Флинн. – Неужели администрация Байдена начинает масштабное сокращение резервов? И если да, то вероятны последствия: в будущем нефть может оказаться намного более дорогой".

“В следующие несколько недель может появиться возможность использовать некоторые долгосрочные опционы", – полагает Флинн.

В среду президент США Джо Байден попросил председателя Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лину Хан в срочном порядке начать расследование по факту манипуляции ценами на бензин.

"Несоответствие между высокими розничными ценами и котировками бензина на бирже, которые снижаются с конца октября, явно является 'головной болью' для Байдена", — добавил Фритш.

Цены на природный газ в США в четверг выросли, отыграв небольшую часть потерь после падения примерно на 7,0% в среду.

Согласно опубликованному в четверг отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы газа в стране на неделе 6-12 ноября выросли на 26 млрд кубических футов. В IHS Markit прогнозировали, что данные укажут на рост запасов на 24 млрд кубических футов.

Декабрьские фьючерсы на природный газ закрылись с повышением на 1,8%, по 4,902 доллара за млн БТЕ. Незадолго до выхода отчета EIA фьючерсы торговались по 4,961 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ