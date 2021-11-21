МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Польша пытается доказать, что Россия использует газ в качестве "оружия" и добиться новых санкций в отношении "Северного потока — 2", считают опрошенные RT эксперты. В Киеве испугались "уловки" России с "Северным потоком-2"

По данным издания, Польский институт международных отношений обвинил Россию в попытке обострить энергокризис в Европе и усилить зависимость ЕС от поставок российского природного газа. Аналитики института призывают Еврокомиссию начать разбирательство в отношении "Газпрома" за "злоупотребление доминирующим положением на рынке". Кроме того, организация выразила опасение, что после запуска "Северного потока — 2" Россия может прекратить поставки газа через Украину и трубопровод "Ямал — Европа".

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал такое поведение Польши неэтичным и некорректным. Специалист обвинил польскую сторону в лицемерии и напомнил, что в конце октября компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ.

"Варшава использует любой шум для того, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от собственных проблем", — заявил Оленченко. Конкурент "Северному потоку-2": кому достанется норвежский газ

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Польша таким образом пытается помешать реализации российского проекта "Северный поток — 2". Минск хочет доказать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, и добиться новых санкций в отношении газопровода, подчеркнул он.

Кроме того, европейские власти не хотят признавать вину в ситуации с энергокризисом и пытаются переложить ответственность на Россию, добавил Юшков.

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