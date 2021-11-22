МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" на этой неделе не запланировал ни одной торговой сессии на своей электронной торговой платформе, свидетельствует календарь ЭТП. Цена газа в Европе опускается ниже $980 за тысячу кубов

Так, в расписании с 22 по 26 ноября указано, что "запланированных сессий нет".

При этом на прошлой неделе "Газпром" также не запланировал торговые сессии, а до этого, почти месяц назад, с 25 по 29 октября сессии планировались. Тогда предлагались поставки только на третий квартал 2023 года и весь 2023 год.

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент России Владимир Путин.