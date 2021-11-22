МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром", строящийся газопровод "Северный поток-2" и российские власти в инфляции, которая наблюдается в Европе.

Во время брифинга в понедельник Моравецкий пояснил, что инфляция в странах Евросоюза вызвана ростом цен на энергоносители, в частности на газ.

"Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток 2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали Северный поток 2, а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в рамках президента (РФ Владимира — ред.) Путина", — заявил Моравецкий.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, увеличилась до 4,1% — рекорда с июля 2008 года — с 3,4% месяц назад, сообщал ранее Евростат.

Цены на газ в Европе резко возросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF равнялась примерно 515 долларам за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты отмечали несколько причин роста цен: низкий уровень заполненности европейских ПХГ, сокращение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в странах Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали падать, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Оптовые цены на электроэнергию в Европе в сентябре поднимались до новых максимальных значений. В понедельник газ торгуется на уровне около 1000 долларов.

"Северный поток — 2" — магистральный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. На данный момент его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС сжиженный природный газ собственного производства, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить политизацию "Северного потока — 2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.