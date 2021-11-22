КИШИНЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии продолжают "играть" с компанией "Газпром", ставя под угрозу поставки газа в республику, хотя деньги за топливо можно перевести в течение одного дня, заявил в комментарии РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик. В Молдавии ответили на претензии "Газпрома"

Ране представитель "Газпрома" сообщил, что уведомил через 48 часов прекратить компании поставки газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома".

"Власти Молдавии почему-то продолжают играть с "Газпромом", сначала они слишком поздно приступили к переговорам о продлении контракта, сейчас просрочили платеж, который оговорен в контракте. Сложно сказать, чем вызвана эта задержка, потому что перевести деньги можно за один день", — заявил Пойсик.

Он выразил недоумение позицией властей республики, которые приложили столько усилий, чтобы продлить контракт, а сейчас сами нарушают его условия. По словам эксперта, в этой ситуации возможно всего два варианта: если деньги заплатят, то газ будет, не заплатят — значит придется покупать топливо в других местах гораздо дороже.

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии стопроцентной оплаты полученного топлива.