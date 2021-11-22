Эксперт Пойсик: власти Молдавии продолжают "играть" с "Газпромом", рискуя поставками газа
КИШИНЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии продолжают "играть" с компанией "Газпром", ставя под угрозу поставки газа в республику, хотя деньги за топливо можно перевести в течение одного дня, заявил в комментарии РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик.
Ране представитель "Газпрома" сообщил, что уведомил через 48 часов прекратить компании поставки газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома".
"Власти Молдавии почему-то продолжают играть с "Газпромом", сначала они слишком поздно приступили к переговорам о продлении контракта, сейчас просрочили платеж, который оговорен в контракте. Сложно сказать, чем вызвана эта задержка, потому что перевести деньги можно за один день", — заявил Пойсик.
Он выразил недоумение позицией властей республики, которые приложили столько усилий, чтобы продлить контракт, а сейчас сами нарушают его условия. По словам эксперта, в этой ситуации возможно всего два варианта: если деньги заплатят, то газ будет, не заплатят — значит придется покупать топливо в других местах гораздо дороже.
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии стопроцентной оплаты полученного топлива.
https://1prime.ru/gas/20211122/835296793.html