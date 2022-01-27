МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый час торгов близки к расчетной цене накануне, колеблются в диапазоне 1040-1090 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые индексы Европы заметно снижаются

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила почти 1050 долларов, затем опустилась примерно до 1040 долларов, после чего восстановилась и чуть превысила 1090 долларов. Фьючерсы торгуются близко к расчетной цене накануне — 1063,5 доллара — плюс/минус до 2,5%.

Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчётам РИА Новости, в первую неделю 2022 года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на этой неделе средняя расчётная цена (по свежим данным на 26 января) чуть превысила 1080 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с геополитическими факторами.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).