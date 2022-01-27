МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский газовый экспортер "Газпром" через международный арбитражный суд требует повысить цену для польской PGNiG: это предусмотрено условиями контракта. Как отмечает обозреватель РИА Новости в своей статье, поляки, ранее добившиеся изменения формулы взаиморасчетов, снова недовольны, ведь сырье подорожало и платить приходится в разы больше. Автор задается вопросом: почему Варшава не желает играть по своим же правилам? Германия и Франция против английского мира: два подхода к России

В январе 2022 года "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" направили иск в международный арбитраж с требованием пересмотреть стоимость поставок газа в 2017-2020 годах, а также повысить контрактную цену задним числом. Об этом сообщили в PGNiG.

"В этом нет ничего необычного: в 1996-м с польским оператором заключили долгосрочный контракт на перекачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа". Там оговаривается, что обе стороны могут претендовать на корректировку цен каждые три года". — отмечает автор.

В 2020 году таким правом ретроактивного пересмотра воспользовалась Польша, тогда Стокгольмский арбитраж вынес решение, по которому "Газпром экспорт" перечислил PGNiG 1,5 миллиарда долларов за 2014-2017 годы. Суд тогда решил, что Варшава переплатила именно столько: цена газа в контракте была завышена и не соответствовала рыночной ситуации. В результате приняли новую формулу взаиморасчетов. Поляки добились желаемого: сейчас цена на 83% формируется в зависимости от спотового рынка, а на 17% — с учетом нефтяной корзины. Исследование показало отношение немцев к поставкам оружия на Украину

Но газ резко подорожал — осенью тысяча кубов взлетала в цене до двух тысяч долларов. При нефтяной привязке в контракте — было бы 300 долларов.

"Газпром" в 2022 году ответным иском показывает: в эту игру могут играть обе стороны. "В Стокгольме Варшава добилась не только изменения формулы оплаты, но и сроков пересмотра долгосрочных цен: теперь это происходит раз в квартал, а не в девять месяцев. Поэтому, по сути, поляки забили гол в свои ворота", — отмечает обозреватель.

Но теперь играть по этим правилам в Варшаве не хотят: председатель правления PGNiG Павел Маевский назвал требование "Газпрома" необоснованным. "Предугадать решение Стокгольмского арбитража сложно, но платить, скорее всего, придется", — рассуждает автор РИА Новости.