КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. "Молдовагаз" и "Газпрому" есть смысл подписать новый контракт из технических соображений, поскольку в действующем соглашении содержится много поправок, заявил в ходе пресс-конференции глава молдавской компании Вадим Чебан. "Молдовагаз" не видит альтернативы "Газпрому" в поставках газа

В середине января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что весной могут начаться переговоры по заключению нового контракта между двумя компаниями.

"Мы в октябре обсуждали с "Газпромом" заключение нового контракта, это технический вопрос, потому что в действующее соглашение было внесено много поправок. Контракт просто будет подписан в новой редакции", — отметил Чебан.

По его словам, подписание нового договора не означает, что для республики будут сформулированы принципиально новые поставки газа. Он отметил, что Молдавия и сейчас получает топливо на достаточно хороших условиях.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных обсуждений продлили контракт на поставку топлива сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. В "Газпроме" отметили, что с учетом ситуации в республике было принято решение подписать контракт фактически на условиях молдавской стороны, но при условии полноценной и своевременной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики появились проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили внесение правок в государственный бюджет для погашения долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре у "Молдовагаза" получилось расплатиться самостоятельно. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная стоимость топлива увеличилась с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.