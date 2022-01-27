МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Менее четверти от закачанного в летний сезон газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Европы, сообщает "Газпром". Минэкономики Германии оценило запасы газа в стране

"В европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 3/4 от объёма газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9%, или 36,3 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении на официальном канале компании в мессенджере Telegram.

В итоге общий уровень заполненности этих хранилищ — 40,9%. При этом, как отмечает "Газпром", заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет около 39%.

Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А на 25 января запасы на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату, уточнили в компании.