МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Менее 20% от закачанного в летом газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе, их общий уровень заполненности составляет 39%, сообщили в "Газпроме".

По сообщению компании в официальном Telegram-канале, объем активного газа в европейских ПХГ на 27,3% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. На 29 января отбор достиг 38,4 миллиарда кубометров газа, или 80,3% от закаченного в летний сезон объема.