МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Руководство Монголии изучает возможности использования российского природного газа в рамках проекта "Союз Восток", заявил глава государства Ухнаагийн Хурэлсух. В "Газпроме" рассказали, сколько газа осталось в Европе

"Мы рассматриваем этот проект как крайне выгодный для нашей страны… Мы исследуем возможности, в каких отраслях мы могли бы использовать природный газ, который будет поступать из России", — сообщил президент в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что новый газопровод может способствовать развитию регионов Монголии, по которым он будет пролегать.

По словам главы государства, по объемам природных богатств Монголия двадцатку богатейших стран мира, свои ресурсы Монголия поставляет преимущественно в Россию и Китай.

"У нас есть очень хорошие месторождения золота, угля и редкоземельных металлов. Наши геологи обнаружили четыре месторождения редкоземельных металлов, всего их может быть около 80", — пояснил Ухнаагийн Хурэлсух.

Он добавил, что Монголия также заинтересована в привлечении специалистов из России для проведения геологоразведки.

"Хотел бы выразить готовность сотрудничать с развитыми странами мира, в том числе и с РФ, для того чтобы проводить геологические исследования редкоземельных металлов и для их дальнейшего использования", — отметил президент.

Он также напомнил, что множество монгольских специалистов в области горнодобывающей промышленности получали образование в вузах России.