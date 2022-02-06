МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам Америки не стоит вмешиваться в вопрос запуска российского газового проекта "Северный поток — 2", рассказал в беседе с изданием Bild председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. "ГТС Украины" намерена сделать все для срыва "Северного потока - 2"

"США были и останутся нашими самыми главными союзниками, но мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой чисто европейский вопрос, как строительство "Северного потока — 2", — отметил политик и добавил, что европейские страны пока не смогли найти единую позицию по строительству и запуску газового трубопровода.

Такие разногласия, считает Мерц, могут быть связаны с политическим курсом, который проводил "предшественник действующего канцлера Олафа Шольца".

Напомним, что до Шольца пост канцлера Германии долгие годы занимала Ангела меркель.