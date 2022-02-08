МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Слушания по спору "Газпрома" и польской PGNiG о цене поставок российского газа в Польшу начнутся во вторник в Апелляционном суде округа Свеа (Стокгольм). PGNiG подтверждает отказ заключать новый контракт с "Газпромом"

Как сообщила РИА Новости представитель суда, слушания продлятся до 10 февраля, они пройдут в открытом режиме, "но с некоторыми ограничениями по количеству мест".

В конце марта 2020 года польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде. Летом компания "Газпром экспорт" сообщила, что перечислила средства, но продолжает обжаловать решение суда.

В конце декабря 2020 года шведский суд отклонил жалобу "Газпрома" на промежуточное решение арбитража в рамках спора о цене газа, поставляемого в Польшу. Жалоба российской компании касалась решения, подтверждающего наличие предпосылок, дающих право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте.