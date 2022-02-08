МОСКВА, 8 фев ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом призвал журналистов "не очень переживать" в связи с якобы имеющей место зависимостью ФРГ от поставок газа из России. Почему канцлер ФРГ Шольц споткнется о "Северный поток-2"

"Германия… приняла решение в очень короткие сроки, то есть в среднесрочной перспективе, за 25 лет выйти из угольной, газовой и нефтяной энергетики. Самое позднее в 2045 году Германия будет иметь нейтральную от выбросов СО2 экономику, и это как одна из самых эффективных индустриальных стран в мире… Это будет, вероятно, самая крупная модернизация промышленности в Германии за более чем 100 лет… В том энергетическом миксе сегодня на газ отводится почти четверть, из этого российский газ — только часть. Крупные поставки идут также из Норвегии и Нидерландов. И, разумеется, для нас очень важно, что мы одновременно развиваем инфраструктуру, которая обеспечивает нам возможность всех вариантов, действовать безопасно в любое время. Так что не переживайте, пусть переживают те, кто слишком сильно ориентирован в качестве поставщиков на ископаемые ресурсы", — сказал Шольц, отвечая на вопросы прессы о якобы имеющей место зависимости Германии от поставок российского газа.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. 15 февраля канцлер ФРГ проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.