МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В отношении России могут быть введены жесткие и масштабные санкции, это будут согласованные и единые меры со стороны Запада, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы о возможных санкциях против "Северного потока 2". Посол пояснил, чем обернется "Северный поток - 2" для потребителей

"Ясно, что мы хорошо подготовлены. Это будут масштабные меры… И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны, не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплоченно и сообща", — сказал Шольц.

Он добавил по-английски: "Мы будем действовать сообща, предпримем все необходимые шаги, мы вместе сообща".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, может ли канцлер ФРГ пообещать остановить "Северный поток 2", Шольц повторил, что "шаги" со стороны Запада "будут общими".

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.