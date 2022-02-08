МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что интегрированность России в газовую экономику Европы позволяет "не преувеличивать" интерес Москвы в перенаправлении экспорта голубого топлива в Китай. Украина и Германия обсудили вопросы обороны и энергобезопасности

"Газпром" в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа с Дальнего Востока. Соглашение подразумевает поставки в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт рассчитан на 25 лет.

"Я бы не преувеличивал амбиции РФ по перенаправлению потоков газа в Китай. Плюс РФ интегрирована в газовую экономику Европы. Это значило бы выход РФ из этого рынка и потерю денег", — заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

По его словам, "сближение РФ и КНР не является какой-то новостью", но в Киеве "не видят оснований", что Китай будет содействовать "российской агрессии" в отношении Украины. "Давайте не забывать, что у Китая есть свои интересы в Украине, это торговые интересы", — пояснил он.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.