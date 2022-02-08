МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц вопреки давлению Вашингтона не будет ставить под угрозу судьбу российского газопровода "Северный поток 2", поскольку его провал идет вразрез с интересами Берлина, а США не смогут восполнить образовавшийся дефицит газа в Европе, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Шольц: Германия готова к затратным шагам при нападении России на Украину

Шольц 7 февраля впервые на посту главы германского правительства посетил США, где у него прошли переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом. По итогам двухчасовой встречи лидеры провели пресс-конференцию, на которой лидер США категорично высказался по возможной судьбе "Северного потока 2". В частности, Байден пообещал, что в случае гипотетической эскалации кризиса вокруг Украины российского газопровода "больше не будет".

По мнению отставного канадского дипломата Патрика Армстронга, в случае, если подобный сценарий будет реализован, Германия понесет гораздо большие убытки, нежели Россия.

"Отмена запуска в эксплуатацию "Северного потока 2" грозит России лишь потерей денег — а их у нее достаточно, в то время как по Германии будет нанесен реальный удар, а американский сжиженный природный газ не сможет компенсировать возникший дефицит", — прокомментировал РИА Новости Армстронг.

Россия на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. Однако на фоне эскалации украинского кризиса США заявили о готовности самостоятельно покрыть существенную часть потребностей стран региона в "голубом топливе", если его поставки из России будут приостановлены.

Как отметил отставной дипломат, в ситуации с российским газопроводом для Европы и особенно Германии слепое подчинение воле Вашингтона "обернется гибелью". "Я знаю, в чем заключаются их наилучшие интересы, но я не знаю, что они намерены предпринять — подчинение Вашингтону зашито в (правительственных) структурах Германии", — указал собеседник агентства.

С его точкой зрения согласен и бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Мне кажется маловероятным, чтобы канцлер Шольц подверг риску "Северный поток 2", учитывая давние успешные экономические связи с Москвой и тот вред, который подобные действия причинят интересам Германии в контексте снижения ее зависимости от ядерной энергетики", — заявил Макгрегор.

Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.

Россия со своей стороны неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.