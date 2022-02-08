МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск газопровода "Северный поток-2". Такое мнение выразил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Напомним, что президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток-2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В эфире радиостанции France Inter министр заявил, что не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а сами европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. "Открытие газопровода "Северный поток-2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — добавил он.

Министр также подчеркнул, что вопрос запуска "Северного потока-2" является стратегическим как для России, так и для Европы.