МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

Так мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперёд, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая её мощности на суточных аукционах.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешёл на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" всё же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.

Заявки на транзит российского газа через Украину чуть выросли с 85,9 миллиона кубометров 8 февраля до 88,2 миллиона кубометров 9 февраля. Однако данные "Оператора ГТС Украины" неокончательные и могут измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.