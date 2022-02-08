МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника упала на 6%, опустившись ниже 900 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях по поставкам

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торгов составила 961 доллар, в первые минуты резко подскочила, а затем перешла к снижению. В целом динамика в ходе торговой сессии была стабильной, котировки двигались в одном диапазоне. Максимальное значение составило 978 долларов за тысячу кубометров, минимальным стал уровень закрытия в 879 долларов – это на 6,2% ниже расчетной цены понедельника.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).