МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в Европу может привести к системному энергетическому кризису в регионе, говорится в аналитическом отчёте S&P Global Ratings о потенциальном влиянии дальнейшей эскалации геополитической напряжённости в отношениях между Западом, Россией и Украиной и новых возможных санкций против РФ. Аналитики S&P назвали факторы, которые приведут к нефти выше $100

"Полное прекращение этих поставок (газа — ред.) может обусловить системный энергетический кризис в Европе, который затронет и мировые рынки", — считают аналитики S&P.

Сокращение объёма поставок российского газа в Европу будет трудно восполнить. Регион всё сильней зависит от импорта газа: запасы газа в хранилищах рекордно низкие (они были заполнены всего на 39% по состоянию на 31 января, что существенно ниже уровня прошлых лет), собственная добыча газа в Европе в течение последних десяти лет сокращается, а спрос на него по-прежнему высокий.

Отмечается, что около 90% потребностей европейских стран в газе обеспечивается за счёт импорта, при этом до 40% поставок осуществляется из России.

Обязательное постепенное сокращение использования угля и закрытие атомных электростанций в Германии почти не оставили альтернатив использованию газа в Европе, по крайней мере, в ближайшие годы, говорят аналитики S&P. "Недавнее увеличение объема поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в условиях мягкой зимы в Европе и Азии может помочь нейтрализовать текущее сокращение экспорта российского газа в ближайшие недели, однако в целом его объем слишком велик, и перебои в поставках не могут не оказать негативного влияния на мировые рынки газа, влеча косвенные последствия для других секторов", — пишет S&P.

"С другой стороны, Россия не может легко перенаправить газовые потоки со своих крупных месторождений на другие рынки, что обусловливает мало экономических стимулов для запрета на экспорт. Согласно базовому сценарию S&P Global Ratings, поставки газа будут продолжаться при большинстве сценариев", — говорится в отчёте.

"Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров, до 185,1 миллиарда кубометров, что стало четвертым результатом в истории компании, говорил в январе глава "Газпрома" Алексей Миллер. Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. По словам Миллера, самый большой прирост показателя обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).