ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки. В США критикуют канцлера Шольца за ответ по "Северному потоку-2"

"Есть расхождения во мнениях… между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против "Северного потока 2" будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", — сказала она на брифинге.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что газопровода, который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет", если Россия реализует планы по эскалации вокруг Украины. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.

Россия не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.