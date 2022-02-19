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Еврокомиссия назвала странным поведение "Газпрома"
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности назвала "очень странным" поведение "Газпрома" по поставкам газа в Европу. "Газпром"... ПРАЙМ, 19.02.2022
энергетика, новости, газ, газ, газпром, европа, поставки газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности назвала "очень странным" поведение "Газпрома" по поставкам газа в Европу.
"Газпром" сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании", — заявила она.
При этом российская компания неоднократно подчеркивала, что поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и своими контрактными обязательствами.
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