БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности назвала "очень странным" поведение "Газпрома" по поставкам газа в Европу. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

"Газпром" сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании", — заявила она.

При этом российская компания неоднократно подчеркивала, что поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и своими контрактными обязательствами.

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