МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Запасы природного газа в Европе продолжают снижаться. Хранилища заполнены в среднем меньше, чем на треть, а объем энергоносителя, закачанного прошлым летом, составляет 10%. "Это важнее Украины". Что Европе нужно от "Газпрома"

МЕНЬШЕ ТРЕТИ

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее 10% энергоносителя, закачанного в летний сезон пополнения запасов газа в прошлом году. Об этом сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале 14 февраля.

При этом общий объем запасов, имеющийся в ПХГ региона, с 11 января оказался в области рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, уточнялось в сообщении компании.

По состоянию на 14 февраля заполнение ПХГ в Европе, судя по официальной информации специализированного сервиса компании "Европейская газовая инфраструктура" (Gas Infrastructure Europe; GIE), составляло в среднем уже меньше 33%.

При этом в Австрии показатель меньше 19%, в Болгарии – меньше 23%, а в Нидерландах – чуть выше этой отметки. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНКИ

В докладе Международного энергетического агентства (IEA), посвященном ситуации на рынке природного газа в первом квартале текущего года (Gas Market Report, Q1-2022), отмечается, что еще в начале текущего отопительного сезона, 1 октября, запасы в Европе были на 17% (на 15 млрд кубометров) меньше среднего показателя за пять лет. В четвертом квартале 2021 года нетто-отбор газа из европейских хранилищ на 24% превышал средний показатель за пять лет из-за сокращения поставок энергоносителя и устойчивого спроса. Следовательно, делают вывод авторы доклада, к началу января уровень заполнения ПХГ в регионе снизился на 23% (на 22 млрд кубометров) относительно среднего за пять лет значения.

Для сравнения, в документе отмечается, что в США в начале октября 2021 года аналогичный показатель был на 5% ниже среднего пятилетнего значения, но к началу ноября разница составляла лишь 2% вследствие активной закачки. В свою очередь, в Японии и Южной Корее запасы сжиженного природного газа (СПГ) в конце ноября были на 2% выше среднего показателя за пять лет. Причину авторы доклада увидели в том, что в обеих странах был принят более консервативный подход к хранению и мониторингу запасов.

Однако более рациональный способ расходования накопленного топлива не избавил Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) от той же проблемы, с которой столкнулись европейские потребители: цены спотового рынка в обоих регионах в 2021 году "взлетели" до рекордно высоких уровней из-за неблагоприятных рыночных факторов.

Основной причиной, как признают авторы доклада IEA, стала сильная конкуренция за СПГ. Среднегодовые спотовые цены на этот продукт выросли более чем в четыре раза. В то же время, объемы СПГ, стоимость которых связана с ценой на нефть, подорожали лишь на 25%. В результате сжиженный газ на споте впервые с момента появления в 2009 году бенчмарка Japan Korea Marker (JKM) оказался значительно дороже объемов с привязкой к "нефтяной корзине". "Во всем виноваты русские". За что Европа "дуется" на "Газпром"

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯ

Ранее многие эксперты, которых опрашивал "Прайм", указывали на возможность существенно облегчить ситуацию на европейском рынке природного газа в случае ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток – 2", вокруг которого слишком сильно смешались экономика и политика. При этом большинство специалистов подразумевают, что поставки соответствующих объемов будут согласовываться сторонами в рамках привычной и предпочтительной для "Газпрома" практики долгосрочных контрактов. Она имеет явные преимущества и для потребителей, поскольку позволяет получать крупные объемы топлива по более низким в сравнении со спотовыми ценам.

Однако чиновничий аппарат Евросоюза некоторое время назад утвердил стратегию перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которая включает снижение зависимости европейского рынка от долгосрочных соглашений об импорте природного газа. Как показали последние события, изменить этот вектор оказался неспособен даже глубокий энергетический кризис, разразившийся в регионе в прошлом году и все еще явно далекий от завершения. А на все вопросы, касающиеся причин резкого удорожания газа в Европе, из Брюсселя звучит тот же ответ, который всегда был наготове в спорных ситуациях и в прежние годы, когда спотовые цены были гораздо ниже контрактных: "Главный виновник – "Газпром". Вину российского экспортера высокие представители Еврокомиссии видят, в том числе, в наличии рекордно низких запасов в странах ЕС, хотя и не могут не признать, что "Газпром" полностью, как всегда, исполняет все свои обязательства перед заказчиками.