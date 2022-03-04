Канцлер Шольц: ФРГ начала закупки газа в обход России, но продолжает получать его и от "Газпрома"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
"Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" — ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что… могут также возникнуть трудности… Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".
https://1prime.ru/gas/20220304/836259949.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook