МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. Шольц заявил о своевременности остановки "Северного потока-2"

"Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" — ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что… могут также возникнуть трудности… Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".