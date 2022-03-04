МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток 2" было принято своевременно, заявил в интервью на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. Австрийская OMV пересмотрит свое участие в проекте "Северный поток - 2"

"Это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации. Думаю, некоторые не совсем понимают — мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Он приходит по многим трубопроводам — через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по "Северному потоку 1". И поэтому… речь шла о четвертой трубе", — сказал Шольц, добавив, что решение об остановке было принято "своевременно",

"После разговора с российским президентом (Владимиром Путиным) я повторил публично то, что в нашем разговоре играло роль: Россия должна была знать, что мы примем это решение (об остановке "Северного потока 2" — ред.), что это было необходимым… Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и… заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом", — подчеркнул Шольц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина.