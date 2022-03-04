МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе подскакивают в пятницу на 30% и преодолели рекордную отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF в 17.30 мск достигла 2411,3 доллара, что с учётом изменения валютных котировок (данные на площадке ICE Futures представлены в евро) на 30,6% выше расчётной цены накануне —1845,8 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность и резко выросли после того, как 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Накануне ценовой максимум составил 2279 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.