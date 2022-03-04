МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Полное замещение на европейском рынке российского газа невозможно технически, так как там недостаточно мощностей трубопроводов, которые доставляют регазифицированный сжиженный газ (СПГ), заявил член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора компании "Газпром экспорт" Андрей Конопляник. Никель подорожал за неделю на 37%

"Если мы говорим о возможности замещения российского газа, то это невозможно технически — хотя бы потому, что основные пункты сдачи-приёмки российского газа находятся в центре Европы, а все терминалы (СПГ — ред.) расположены по побережью", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Конопляник добавил, что несколько лет назад Еврокомиссия представила исследование, согласно которому даже при полной загрузке всех терминалов СПГ, которые находятся на побережье — их объём без учёта Испании превышает 150 миллиардов кубометров — мощностей трубопроводов будет недостаточно. Аналитик объяснил, что регазифицированного СПГ при его доставке к центру Европы хватит для обеспечения лишь одной четверти потребностей.

СМИ ранее сообщали, что Еврокомиссия намерена вдвое увеличить объёмы природного газа, которые должны быть закачаны в европейские подземные хранилища (ПХГ) до зимы. Запасы "голубого топлива" в них к 30 сентября должны составить 80%.

Уровень запасов в подземных хранилищах Европы с 7 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А в конце февраля европейские потребители забрали из подземных хранилищ весь закачанный летом газ, сообщал ранее "Газпром". И аналитики компании считают, что восполнение запасов в ПХГ Европы в этом году потребует закачать столько газа, сколько за один летний сезон никогда ранее не закачивалось.

Тем временем накануне Международное экономическое агентство (МЭА) представило план снижения зависимости Европы от газа из России, основные пункты которого касаются отказа от новых контрактов, использование возобновляемых источников энергии и введение минимальных обязательств хранения газа.