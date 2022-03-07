Новак заявил, что Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов
РОССИЯ ГОТОВА К ОТКАЗУ ЕВРОПЫ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ПОНИМАЕТ, КУДА ПЕРЕНАПРАВИТЬ ПОСТАВКИ — НОВАК
https://1prime.ru/gas/20220307/836293860.html
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Ситуация на биржах
Курс рубля упал до исторических минимумов
РОССИЯ ГОТОВА К ОТКАЗУ ЕВРОПЫ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ПОНИМАЕТ, КУДА ПЕРЕНАПРАВИТЬ ПОСТАВКИ — НОВАК
https://1prime.ru/gas/20220307/836293860.html
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