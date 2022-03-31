Цены на газ в Европе подскочили на фоне заявления Путина
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ОБ ОПЛАТЕ ГАЗА ИЗ РОССИИ В РУБЛЯХ УСКОРИЛИ ТЕМПЫ РОСТА И ПОДСКОЧИЛИ ПОЧТИ ДО $1450 — ICE
https://1prime.ru/gas/20220331/836556308.html
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Путин: Россия будет расширять сотрудничество с партнерами в рублях
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ОБ ОПЛАТЕ ГАЗА ИЗ РОССИИ В РУБЛЯХ УСКОРИЛИ ТЕМПЫ РОСТА И ПОДСКОЧИЛИ ПОЧТИ ДО $1450 — ICE
https://1prime.ru/gas/20220331/836556308.html
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