МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Германия не позволит России "шантажировать" себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя указ Путина о продаже газа "недружественным странам" за рубли. Цены на газ в Европе подскочили на фоне заявления Путина

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках.

Хабек напомнил, что страны "Большой семерки" уже высказали свое мнение по этому вопросу, контракты должны соблюдаться. Политик добавил, что Европа готова к любым решениям российского лидера. "Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что мы позволим Путину шантажировать нас", — заявил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что оплата за газ из России производится в евро и долларах, так оно и останется. "Ответ очень короткий…Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется", — сказал он

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также заявил, что Париж не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях. "Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться", — заявил министр на пресс-конференции.