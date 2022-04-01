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2022
https://1prime.ru/gas/20220401/836563051.html
Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа
Газ
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Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год, однако в случае прекращения поставок потребуются крайние... ПРАЙМ, 01.04.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 1 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год, однако в случае прекращения поставок потребуются крайние меры, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
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