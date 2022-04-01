РИМ, 1 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год, однако в случае прекращения поставок потребуются крайние меры, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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