МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Альфред Штерн не считает возможным эмбарго на российские энергоресурсы. Еврокомиссар описал схему отказа от российского газа

"Нет, отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями", — заявил он в интервью газете Presse.

Некоторые страны могли бы отказаться от российского газа, отметил Штерн, но для Австрии в текущем году это неосуществимо, поскольку страна находится в сложном положении. Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что Австрия не имеет выхода к морю и доступа к СПГ, добавил глава OMV.

По его словам, любая диверсификация энергопоставок связана с ростом затрат на дорогостоящую инфраструктуру.

"Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно", — сказал Штерн.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

Альфред Штерн отметил, что OMV ждет информацию от "Газпрома", поскольку действующий контракт с российской компанией подразумевает оплату поставок в евро и "оснований платить иначе нет".