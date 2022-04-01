МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Альфред Штерн не считает возможным эмбарго на российские энергоресурсы.

Амурский газоперерабатывающий завод

Еврокомиссар описал схему отказа от российского газа

"Нет, отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями", — заявил он в интервью газете Presse.

Некоторые страны могли бы отказаться от российского газа, отметил Штерн, но для Австрии в текущем году это неосуществимо, поскольку страна находится в сложном положении. Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что Австрия не имеет выхода к морю и доступа к СПГ, добавил глава OMV. 

По его словам, любая диверсификация энергопоставок связана с ростом затрат на дорогостоящую инфраструктуру.

"Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно", — сказал Штерн.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

Альфред Штерн отметил, что OMV ждет информацию от "Газпрома", поскольку действующий контракт с российской компанией подразумевает оплату поставок в евро и "оснований платить иначе нет".