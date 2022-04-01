МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Требование о переводе расчетов за поставки в рубли не распространяется на уже поставленный газ, разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

Песков уточнил, что изменение условий экспорта с 1 апреля не означает мгновенного отключения поставок, поскольку платежи проходят в течение месяца.

"Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", — уточнил он и посоветовал обратиться в "Газпром" по вопросам открытия счетов для иностранных покупателей газа и другим нюансам.

Представитель Кремля добавил, что оплата за российский газ в рублях является более предпочтительной в данный момент, но не исключил, что решение может быть отменено.

"Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного", — сказал Песков.