2022-04-02T11:32:16+03:00

2022-04-02T11:32:16+03:00

2022-04-02T11:32:16+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220402/836570828.html

Германия готовится ко всем сценариям с поставками российского газа

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна по-прежнему обеспечена газом из РФ, при этом готова ко всем сценариям. ПРАЙМ, 02.04.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60