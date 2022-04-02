2022-04-02T11:32:16+03:00
2022-04-02T11:32:16+03:00
2022-04-02T11:32:16+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220402/836570828.html
Германия готовится ко всем сценариям с поставками российского газа
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна по-прежнему обеспечена газом из РФ, при этом готова ко всем сценариям. ПРАЙМ, 02.04.2022
энергетика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83652/71/836527188.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83652/71/836527188.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83652/71/836527187.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83652/71/836527187.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83652/71/836527175.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83652/71/836527175.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 2 апр — ПРАЙМ. Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна по-прежнему обеспечена газом из РФ, при этом готова ко всем сценариям.