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Премьер Польши назвал шантажом требование платить за газ в рублях
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование платить за поставки российского газа в рублях и заявил, что Варшава на него не поддастся. "Если такой шантаж... ПРАЙМ, 02.04.2022
энергетика, валюта, рынки, новости, газ, польша, россия, газ, рубль, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 2 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование платить за поставки российского газа в рублях и заявил, что Варшава на него не поддастся.
"Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся на этот шантаж", — заявил он и призвал своих коллег в Германии и Австрии также не поддаваться шантажу.
Премьер вновь напомнил, что Варшава не намерена продлевать газовый контракт с Москвой после 2022 года.
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.
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