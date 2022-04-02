ВАРШАВА, 2 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование платить за поставки российского газа в рублях и заявил, что Варшава на него не поддастся. В Польше признали, что санкции против России не работают

"Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся на этот шантаж", — заявил он и призвал своих коллег в Германии и Австрии также не поддаваться шантажу.

Премьер вновь напомнил, что Варшава не намерена продлевать газовый контракт с Москвой после 2022 года.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Читайте также: Германия готовится ко всем сценариям с поставками российского газа