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2022
https://1prime.ru/gas/20220403/836576827.html
Словакия согласилась платить за российский газ в рублях
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Если Россия ставит условие об оплате за поставки газа в рублях, нужно платить в рублях, заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире словацкого телевидения. Владимир... ПРАЙМ, 03.04.2022
энергетика, новости, газ, словакия, россия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРАГА, 3 апр — ПРАЙМ. Если Россия ставит условие об оплате за поставки газа в рублях, нужно платить в рублях, заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире словацкого телевидения.
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.
Сулик подчеркнул, что экспорт "голубого топлива" из РФ в Словакию нельзя остановить, на Москву приходится около 85% всех поставок, поэтому власти Словакии будут придерживаться прагматичной позиции.
"Если есть условие платить рублем, то платим рублем", — сказал министр.
При этом он отметил, что поддерживает диверсификацию поставщиков, но на это может уйти много лет, в то время как у Словакии есть лишь два месяца на решение текущей проблемы с закупками топлива.
"Нас нельзя отрезать от газа", — заявил глава словацкого минэкономики и призвал Европу искать решение сообща.