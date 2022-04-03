ПРАГА, 3 апр — ПРАЙМ. Если Россия ставит условие об оплате за поставки газа в рублях, нужно платить в рублях, заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире словацкого телевидения. Песков объяснил решение продавать газ за рубли

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Сулик подчеркнул, что экспорт "голубого топлива" из РФ в Словакию нельзя остановить, на Москву приходится около 85% всех поставок, поэтому власти Словакии будут придерживаться прагматичной позиции.

"Если есть условие платить рублем, то платим рублем", — сказал министр.

При этом он отметил, что поддерживает диверсификацию поставщиков, но на это может уйти много лет, в то время как у Словакии есть лишь два месяца на решение текущей проблемы с закупками топлива.

"Нас нельзя отрезать от газа", — заявил глава словацкого минэкономики и призвал Европу искать решение сообща.