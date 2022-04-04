МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях. Словакия согласилась платить за российский газ в рублях

"Первое впечатление, что порядок расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и допустим. В настоящее время Latvijas Gāze продолжает тщательно анализировать изменение предлагаемого метода расчетов как с юридической точки зрения, так и с точки зрения бизнес-интересов группы", — говорится в пресс-релизе компании.

В свою очередь, председатель правления компании Айгарс Калвитис отметил, что запасов природного газа в хранилищах достаточно, чтобы "выполнить договорные обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями".

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.